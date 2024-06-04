彰銀證券定期定額系統已上線，精選證交所公布證券定期定額熱門投資標的共36檔，投資人可指定在每月5日、15日或25日定期定額約定日買進指定投資標的，最低申購金額3000元起，透過長期投資可協助客戶降低平均成本、分散風險，逐步累積財富。

彰銀證券表示，此次推出的定期定額專屬優惠，自即日起至11月30日止的新戶或舊戶，凡於今年底前透過線上平台完成首筆定期定額有價證券申購並經成功扣款者，即享「嗨Five禮」最高500元下單手續費抵用金及定期定額手續費28折超值優惠，最低1元起。