高雄鳳山區一處社區大樓旁，一輛銀色休旅車遭一旁大樓3樓外牆廢棄冷氣支架掉落砸凹，讓民眾擔憂冷氣機掉落砸死人事件重演，高雄市工務局表示，冷氣懸掛外牆管理權責在大樓管委會，屋主應善盡保養巡視責任，冷氣師傅透露，一般舊支架都會拆除，避免長期淋雨生銹導致危險。

休旅車遭廢棄冷氣支架砸凹，引擎蓋出現明顯敲擊痕跡、車上還遺留金屬碎屑、螺絲等。（警方提供／任義宇高雄傳真）

鳳山休旅車車主上班前發現愛車引擎蓋凹陷，報案後竟是遭冷氣廢棄支架掉落所砸，屋主承諾會賠償。（警方提供／任義宇高雄傳真）

鳳山分局警方表示，4日上午6點接獲一名48歲廖姓男子前往成功派出所報案，指稱準備要開車上班時，發現停放於路旁銀色休旅車引擎蓋有明顯敲擊痕跡，還留有金屬碎屑等痕跡，經調閱監視器釐清後，發現廖男車輛是於3日晚間，遭一旁大樓3樓外牆廢棄冷氣支架掉落所砸。

所幸該支架已未乘載冷氣，也未砸到行經路人沒有造成傷亡，惟廖男車輛引擎蓋出現毀損，該冷氣支架屋主已向廖男道歉，並承諾賠償事宜。但支架掉落事件讓民眾感到毛骨悚然，指附掛於外牆冷氣形同不定時炸彈，若冷氣掉落砸人，恐導致去年7月新北市板橋區冷氣掉落砸死女大生事件重演。

明音電機行曾姓老闆透露，一般裝設新冷氣，都會把舊支架拆除，一方便是為了美觀，也是避免長期在外生銹導致脫落危險，但有些冷氣師傅會因趕工、或是支架螺絲生銹，或屋主要求等原因，就放著不管。

曾老闆也說，現在新大樓大多已規劃有冷氣裝設空間，而舊大樓則要視管委會規定，不管怎樣，「我們都採不會生銹的白鐵螺絲安裝」，且在牆壁上的「壁虎」要打好，盡可能避免發生生銹腐蝕狀況，平時客戶冷氣保養也都會多加巡視冷氣支架狀況，避免有任何掉落顧慮。

針對冷氣裝設外牆狀況，高雄市工務局表示，因冷氣鐵架非屬建築物設備或構造尚無建築法規範適用，該物品掉落造成損失應屬私權爭議，至於大樓外牆是否可裝設冷氣，是受該大樓規約或區分所有權人會議決議限制，且該限制事項應報備區公所，呼籲民眾應隨時留意住家外牆附掛物，包含冷氣、廣告鐵架等確保安全。