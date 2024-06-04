聯合國人權專家3日公開對英國移民勞工面臨詐欺、債務、高額招聘費用以及驅逐出境等系統性風險表示擔憂。專家表示，雇主以協議欺騙勞工生活條件的情形在農業和尤為嚴重，突顯出現行的勞務移民制度迫切需要改革，以確保勞工的權利得到有效保護。

專家也指出「季節性勞工計劃」的漏洞。該計劃原目標為解決英國勞動力短缺問題，由具有執照的人力公司從各國雇用移民到農場或畜牧場工作。一些不肖人力公司向勞工非法收取超過3000英鎊的「就業費用」，導致勞工負債；還向一些勞工承諾可在農業或護理業工作，勞工來到英國後卻發現根本沒有職缺。

在負債或求職不順的情況下，許多勞工因此受到驅逐出境的威脅，而其中一部分也可能是人口販運和其他形式剝削的受害者，需要援助、保護和賠償。儘管聯合國人權專家認可政府積極吊銷護理業界不合規雇主許可的行動，但他們也深切關注雇主許可被撤銷後失業工人缺乏保障的問題。

專家表示，政府需要透過有效的監管和審計，並定期執行勞動檢查來追究人力公司的責任，以防止其領土內的企業侵犯人權，藉此遵守《聯合國工商與人權指導原則》。勞工剝削的加害者必須接受法律制裁，受害者必須保證獲得司法救濟和有效補救措施。目前有太多臨時移民工人長時間處於法律困境，同時面臨經濟問題。

聯合國敦促英國透過採取適當的政策和保障措施，更有效地管理勞工移民，防止詐欺，加強查明、保護和協助剝削受害者，防止以剝削勞工為目的的販運，並履行該國的國際人權義務。