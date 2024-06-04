郭書瑤（瑤瑤）上月底被爆積欠大樓管理費、大量包裹堆放大廳，還撕毀催繳公告，她後雖出面表示已繳清管理費並道歉，但形象已受損，傳出受惡鄰事件影響，被房地產廠商臨陣換角，百萬代言廣告飛了。她4日為宣傳TVBS《完全省錢戀愛手冊》露面受訪，表示：「我這邊是沒收到這訊息，謝謝持續找我的廠商！」至於為何撕大樓公告？她低調回「因為事情都處理好了」，也透露以前交往對象都會幫她處理繳費等生活瑣事，「突然覺得有一個室友可能會滿好的，可以幫我處理這些事，男生、女生都可以啊！」

郭書瑤劈頭就被媒體問心情如何？她尷尬表示：「還不錯啊！」再被問是否已辦好自動扣款或轉帳？又尷尬笑回：「不知道我們管委會可不可以。」坦言自己沒有加入社區群組。她說整件事沒有多做解釋是因為上次是出席活動、今天是戲劇宣傳，都不想要失焦，「只能跟大家說，所有事情處理完後就被爆料了，我該做的事在被爆料之前都做完了，但因為整件事是因為我自己先沒有做好，才有這些風波，所以不想多做解釋」，她也沒特別去查是誰跟媒體檢舉爆料，該怎麼處理也都私下處理了。

郭書瑤面對媒體坦然面對惡鄰事件。（羅永銘攝）

她說自己現在還是住在那，目前沒有搬家打算，看到鄰居也不至於尷尬，「他們就是笑笑看著我」。被問是否有陰影？她坦言：「有一點點害怕是因為住戶的監視器，其他完全可以理解，畢竟是我錢一直沒繳，可以理解。」沒繳錢的理由？她說就是忘記了，也剛好這一段時間都剛好在大陸、比較不在台灣。

為何沒找住附近的媽媽幫忙？她說不想再造成媽媽的麻煩，希望她多休息。至於被控包裹堆放大廳，日後是否會減少網購？她也解釋：「大多不是我網購來的東西，是朋友送的，以後我會多加注意。總之這件事是我沒做好在先。」

郭書瑤面對媒體坦然面對惡鄰事件。（羅永銘攝）

她苦笑說，六月份的管理費已經繳了，強調「我現在很乖，是乖寶寶！之後不會再造成大家的困擾！」會不會利用端午節佳節跟鄰居好好修補關係？她說：「會採納大家的建議！」她開玩笑請媒體記者以後看到她都要提醒她，「如果這麼多人提醒我，我還忘記，就真的該死了」。

她也說自己一直持續都有看房子，考慮以後鄰居找自己的朋友住隔壁，以避免再犯。被問會想搬到關渡和大鶴當鄰居？她笑說：「大鶴應該比我更ㄎㄧㄤ吧！」但覺得有人一起住滿好的，雖然自己住滿習慣的，不會孤單，但覺得有人一起住滿不錯。

至於被爆因此事件掉了廣告代言，郭書瑤說：「我這邊是沒收到這訊息啦，謝謝持續找我的廠商！」但也真的覺得事件是因自己而起，多解釋什麼也沒什麼意義，還不是因為自己有做不好的地方。她參加因《乘風2024》（《浪姐5》）在大陸知名度攀升，負面新聞是否傳到對岸？她也低調表示不知道有沒有影響。

她說事發至今還沒收到《完全省錢戀愛手冊》同劇其他人的關心詢問，「大家知道我是什麼樣的人，就會知道我是什麼樣的人！」坦言自己會看一下網路留言，但不會影響心情，事情該怎麼做就怎麼做，自己做不好就承擔改進，「我概括承受。因為自己是藝人，行為舉止應該比一般人更謹慎」。