郭姓男子因沈迷線上博弈，入伍服役期間仍不改惡習，在營區內使用手機登入線上博奕網站帳戶，下注簽賭百家樂，不料十賭九輸，郭男因積欠賭債向軍中同僚借錢，導致事件曝光，法官認為，郭男貪圖僥倖利得，敗壞營區紀律，且賭博接續時間長達1年8月，違反《陸海空軍刑法》在營區賭博罪，處有期徒刑2月。

檢警調查，郭男於2022年6月17日至2023年12月16日，在陸軍機械化步兵機步連擔任下士期間，分別在台中市大里區之營區寢室內或休假在營區外住居所，使用手機登入「大老爺娛樂城」、「鉅城娛樂城」、「隆亨娛樂城」及「Q8娛樂城」等賭博網站，下注簽賭百家樂，因賭輸積欠賭債而向同單位官兵報告，因而查悉。

法官審理，郭男在未服役及服役時期，違反賭博行為，固需適用不同法律規定成立不同罪名，然均因係屬一行為觸犯罪名，為想像競合犯，應依《刑法》第55條規定，從一重論以在營區賭博財物罪處斷。

法官審酌，郭男貪圖僥倖之利得，無視賭博對社會風氣危害，竟於營區賭博財物，敗壞營區紀律，且賭博接續長達1年8月時間，兼衡郭男坦認賭博犯行，依違反《陸海空軍刑法》在營區賭博罪，處有期徒刑2月，得易科罰金。

至於郭男連接賭博網站手機，雖為犯罪所用工具，因手機非違禁物，且為日常生活中易於取得之物，倘予沒收或追徵，對沒收制度欲達成或附隨之社會防衛並無何助益，欠缺《刑法》上重要性，爰不予宣告沒收或追徵。