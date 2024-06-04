繼去年12月大陸宣布終止丙烯等12項稅目進口產品關稅減讓後，對岸財政部又宣布今年6月15日開始，將終止原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品使用ECFA《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，台中市長盧秀燕特別關切產業受影響情況，並籲請中央盤點受影響產業、協助業者分散市場，減少衝擊。

台中市為機械產業重鎮，烏日區溪南工商協進會理事長盧崑榮表示，機械業遭受中日夾擊，中低階市場有中國大陸低價搶單、高階市場則受日圓貶值影響競爭力，生存空間遭壓縮，又逢ECFA中止關稅減讓，處境雪上加霜，建議政府提供資金補助或利率優惠，協助企業提升研發技術及轉型。

潭雅神工業廠協會祕書長陳政鴻指出，ECFA中止關稅優惠，讓台廠出口成本比別人高，競爭力相對疲軟，建議政府應盡快與其他國家簽訂貿易協定，降低關稅，並輔導產業跨業媒合，創造不同的合作模式。甲安埔廠協會理事長張庭維則建議，政府應積極發展新南向國家的雙邊貿易，協助企業開拓新南向國家市場。

台中市府經發局指出，台中機械產業以出口導向，這次大陸宣布終止關稅減讓項目，包括風機、工具機暨零組件、車用零組件、自行車及其零組件等都受到影響，市府了解各產業園區狀況，包括豐洲科技園區、精科園區認為影響有限，但部分廠協會認為衝擊不小，再加上近幾年疫情、戰爭及日幣貶值等各種原因，使得台灣產業受到壓縮。

經發局強調，部分業者早已調整外銷比重、減少對大陸市場的依賴，但從終止ECFA關稅減讓事件來看，長遠仍須拓展多元外銷市場、提升研發技術、媒合擴大內需，市府將積極協助業者向中央發聲。