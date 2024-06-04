交通部航港局攜手觀光署、連江縣政府及東引鄉公所等，規畫系列活動為東湧燈塔歡慶120周年。（蔡明亘攝）

馬祖東湧燈塔又稱為東引島燈塔，為東引地區精神地標，7月將迎來落成120周年。交通部航港局攜手觀光署、連江縣政府及東引鄉公所等，策畫系列活動，結合線上、線下及當地旅遊資源，提供民眾多元參與管道，活動自6月30日起登場，規畫市集、音樂會、工作坊、祝福儀式、藝文展區、明信片集章等，盼帶動馬祖與東引上萬人次觀光人流。

航港局長葉協隆表示，東湧燈塔又被稱為國境之北的白色夜明珠，是航港局轄下36座中最北的燈塔，除作為東引島的精神指標，也與居民有緊密連結，燈塔120年來守護著北疆，也承載人們對歷史記憶和傳統情感的連結。這次活動盼以東湧燈塔為核心，結合東引鄉歷史人文及觀光資源，吸引上萬人次的觀光人潮，並創造多樣豐富且長期的觀光效果。

航港局介紹，主場活動將於7月1日在東引島盛大舉辦，於東引遊客中心有手作工作坊、忠誠門有市集展售、傍晚於東湧燈塔舉辦120周年慶祝點燈儀式，續於忠誠門舉辦燈塔之夜音樂會，為這值得紀念的一天獻上美好的回憶。

今年結合線上、線下及當地旅遊資源，提供民眾多元參與管道，策畫豐富旅遊體驗，例如即將到來的6月11日，將於活動粉絲專頁「東引漫遊計畫Roaming DongYin」發布老照片徵集活動，有興趣的民眾可透過分享貼文，或於貼文下方留下老照片及心得，及有機會抽1組活動T-shirt、斜背帆布袋及漁夫帽。

另於基隆西岸碼頭候船室、新臺馬輪大廳、東引遊客中心及東湧燈塔展覽室，皆設有特色明信片集章點，民眾完成4點集章後，於活動粉絲專業貼文下方分享留言，也有機會取得抽獎資格。而7月至8月底可透過活動粉絲專頁所發布的遊程推廣貼文，留言並分享後，將提供5組燈塔獨家導覽遊程含來回船票的抽獎機會，機會難得。

為呈現給所有有興趣的民眾完整遊程體驗，於東湧燈塔展覽室、中路老街、林家公館及水下考古博物館設置特色藝文展覽，該活動將持續至10月底，民眾至任一展點拍照，並於社群媒體分享，可於東引遊客中心換得木質燈塔明信片。而自6月29日至7月1日配合新台馬輪進港，清晨將施放低空煙火，迎接蒞臨東引遊客。

此外，7月底至8月底基隆候船室將配合「仲夏藍色鯨奇：海上導覽活動」，設計海洋教育、小朋友燈塔DIY互動導覽布展，以及「遊馬祖攻略」宣傳背板，提供遊客有關馬祖、東引的旅遊資訊，歡迎遊客蒞臨。