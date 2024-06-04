雲林高鐵站目前是單一出入口，僅正前門可接送客，以至節日車流量大時交通打結。（周麗蘭攝）

雲林高鐵站目前僅站前可出入，假日的送客、接客車量交通打結，高鐵公司考量成本原本無意開闢西側門（即後站），不過今年國慶焰火將在雲林舉行，並且極可能落腳在高鐵特定區，交通部鐵道局2周前已邀包括高鐵公司等單位開會協商，研擬西側門的動線規畫。

高鐵雲林站旅客眾多，站前單一出口的前站出口明顯不足，尖峰時間及連續假期造成附近交通壅塞、動線混亂，去年11月間縣議會議長黃凱率領10多名議員會勘，請求高鐵公司開闢西側門紓解接送車輛車流，最終無下文。

今年4月間立委張嘉郡、丁學忠再邀集交通部、鐵道局、高鐵公司等相關單位到雲林站會勘，交通部次長胡湘麟亦認為考量中科二期擴大與未來運量增長需要，高鐵雲林站西側聯外道路有開闢之必要，相關單位應及早規畫。

今年國慶焰火忽然落腳雲林，這也是雲林的首次，縣民相當期待，估計觀看人數將達20萬人次，高鐵疏運人數可能占一半。目前有2處候選的施放地點，一是高鐵特定區、二是西螺大橋，但後者的交通及腹地條件較不利。

雲林縣議員廖偉晴4日質詢交通工務局長汪令堯高鐵站西側門開闢進度。汪令堯表示，交通部很有誠意要開闢，上次會議訂2周後再檢討，為迎接國慶焰火在雲林施放帶來的大量遊客，高鐵西側門開闢需求緊迫，會繼續拜託高鐵公司。

汪令堯表示，籌辦國慶焰火是今年重要工作，該局原訂8月底重新刨鋪高鐵特定區13條主要道路的原訂計畫，為此也將提前至8月初動工，總長約10多公里、刨鋪面積26萬平方米。