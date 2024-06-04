6月10日是端午節，許多人在這天會立蛋、吃粽子、喝雄黃酒、配戴香包、划龍舟等。專研塔羅牌的小孟老師在臉書列出3星座在端午節前後要當心破財的情況發生，其中處女座若過度貪心，恐在投資市場上賠錢。小孟老師也表示，3星座的朋友可在端午前先吃粽子，因糯米能消除負面磁場，對運勢會有正面影響。

▌處女座

在端午節前後想投資股票與基金的處女座朋友，若過度貪心、眷戀投資市場，容易賠錢；另外別聽信他人言語亂投資，以免財富受損。

▌巨蟹座

巨蟹座的朋友在端午節前後，小心會有手機耗損、交通罰單及帳單支出等突發性破財的情況，也不要亂去海邊，當心沖煞。

▌雙魚座

雙魚座的朋友要注意，在端午節前後若有人來借錢，恐會有去無回；另外，6月底也不要創業，若野心太大、無沒規劃好就創業，不僅金錢上會被套牢，還可能會揹上債務，等到9月後再進行創業較佳。

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