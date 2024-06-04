最受消費者信賴的2024年信譽品牌出爐！Panasonic再度蟬聯台灣消費者最信賴家電品牌，榮獲6座白金獎和7座金獎、總計13個品項。今年首度在「家電售後服務與直營維修中心」品項獲得白金級肯定，在象徵最高榮譽的白金獎項上，斬獲業界最多6獎座，同時也是唯一連續5年都拿到5白金殊榮的家電廠商。

今年Panasonic榮獲的6座白金獎分別為電冰箱、洗衣機、除濕機、微波爐/烤箱和鹼性離子整水器及家電售後服務與直營維修中心；7座金獎為冷氣機、電視、空氣清淨機、淨水器、電鬍刀、投影機、DC直流馬達省電電風扇，是台灣區獲獎最多的品牌，統計調查26年間總獲獎數高達185項。此外，Panasonic在全球知名德國GfK市調公司2023年台灣市場銷售調查中，也有高達8項商品在台銷售第一，再再證明從商品到服務，Panasonic的軟硬實力和品質皆贏得台灣民眾的信賴與喜愛。

突破自我！Panasonic斬獲信譽品牌6座白金獎 業界第一

民生電價調漲，家庭用戶電費也將受到影響，台灣Panasonic集團致力於研發節能省電的智慧家電、今年推出採用日本最新100倍nanoe™科技的UX系列家用空調，搭載AI控頻制御系統，透過最新速冷科技，用最少電力就能享受最舒適的溫度，省電效率更是超越2025年國家新一級能效標準168%。此外，用電量還能可視化，透過Panasonic 智慧健康家電APP可隨時查看用電及碳排量，讓節能減碳看得見；不論外出後或是返家前，透過APP中AI智慧定位將空調自動開關機，智慧又便利的操控讓消費者使用更安心。

為了改善現代人忙碌生活所帶來的挑戰，Panasonic透過家電新科技讓消費者更加享受智慧生活。像是電冰箱搭載全新「抑霜鮮凍」有效防止溫差產生的結霜，維持美味口感，並透過商用等級5倍速冷凍，鎖住食材美味的新鮮急凍結以及-3℃微凍結科技，讓魚、肉不用冷凍、亦可保存新鮮7天，完美保留食材的鮮度與營養。另外，全新Panasonic堆疊式滾筒洗烘衣機擁有日本革新技術的離心淨水洗科技，透過高速運轉分離水中髒汙，洗衣同時循環淨水，讓衣物洗得更乾淨；同時搭載Heat Pump熱泵除濕式烘乾科技以及「黃金比例左右烘」的交替運轉模式，可讓衣服均勻烘乾、不易打結，全面呵護各種材質的衣物。

Panasonic之所以能成功擄獲廣大消費者的心，不僅是好的產品，完善的貼心服務也是另一個重要關鍵。遍布全台28處直營服務中心、296家服務授權店，提供購買前、中、後專業快速的優質服務，完整的服務網絡貼近消費者。一直以來，Panasonic努力守護台灣這片土地，從生活中的永續綠色行動開始，邁向RE100綠色工廠解決方案，一步步朝淨零碳排前進，讓永續不再是未來，更是現在進行式，Panasonic也承諾將持續為台灣貢獻企業一己之力，落實減碳目標，深耕台灣永續行動。

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