田中鎮農會總幹事張瑞欣（中）等人擔任創意粽子料理大賽評審，創意粽子除美味外，更需具備創意發想。（葉靜美攝）

幸福圓滿甜蜜粽以玉米葉包裹，隊員陳阿柑說，自己喜食玉米，以玉米搭配黑米，吃起QQ甜甜，帶有玉米香味，覺得非常合味。幸福圓滿甜蜜粽在比賽中獲得季軍。（葉靜美攝）

端午節即將來臨，田中鎮農會為推廣擁有產銷履歷驗證的優質黑米，舉辦創意粽子料理大賽，進入決賽的7組人馬，今天齊集農會一展身手，以「田中黑米」為主角，輔以田中農特產品為發想，為田中黑米發掘出更多元的烹調方式。

以玉米葉包裹的幸福圓滿甜蜜粽，以黑米搭配長糯米，再加上玉米、龍眼乾、紅棗、荸薺，隊員陳阿柑說，因喜食玉米，因此嚐試以玉米搭配黑米，吃起QQ甜甜，帶有玉米清香，覺得非常合味。幸福圓滿甜蜜粽獲評審青睞，在比賽中獲得季軍。

芋見蒜香粽以黑米搭配長糯米，加入毛豆仁、蒜泥、蒜片、豬肉及香菇、芋頭、鹹蛋黃，隊員張碧瑤說，蒜頭現在是盛產期，社頭蒜頭品質好，嚐試以蒜泥、蒜片強調出粽子的蒜香味。芋見蒜香粽在比賽中拿下季軍。

農會總幹事張瑞欣表示，田中鎮盛產稻米，以台稉9號米及秈糯24號黑米為主，農會在2004年成立稻米生產專區以來，推廣此2項特色品種，今天特別將端午節、黑米與在地特色產業如火龍果、芭樂、鳳梨等結合，做出創意肉粽。傳統肉粽以糯米為主，但吃多可能會對消化系統較不好的人造成負擔，黑米糯性不高，做成創意肉粽，希望讓大家吃得更健康。

張瑞欣說，田中黑米富含花青素，營養成分非常高，主要是因為田中黑米係由濁水溪的源頭水所養成，氣候在當地也是相當穩定的。田中黑米品種來自於嘉義農業試驗所技轉的秈糯24號，有產銷履歷驗證，收割前更需要做農藥殘毒檢測，黑米在農會長期推廣之下，不管是在品質及安全把關上，消費者可以安心、放心購買。農會為把關品質，目前僅和一位青農契作。