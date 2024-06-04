45歲男星唐治平的母親，3日下午被發現在頂樓輕生，死亡時間約2天半，警方找上唐治平，發現對方喝到爛醉、不知母離家輕生，連經紀人都證實，唐治平身上常飄濃濃的酒味。據悉，唐治平的經濟狀況疑似不佳，曾跟同事借500元，9天前曾po與友人的對話，內文出現「怕你想不開」的字眼。

唐治平的臉書最新動態，停留在5月26日，他po了一張2021年9月12日和朋友的對話。見對方留：「怕你想不開」、「現在好多藝人都整的怪怪的」，唐治平回：「我現在泰拳打超好，以後說不定可以走動作明星路線，接甄子丹的班哈哈哈」，對方則問他怎不參加節目《全明星運動會》。

唐治平9天前po與朋友的對話。（圖／唐治平臉書）

唐治平曾入圍金鐘戲劇節目男主角獎，但近年較少有新作，因此較少曝光。豈料今（4日）因為母親在頂樓輕生而躍上新聞版面。據悉，73歲的唐母1日凌晨1時許，獨自從住家搭電梯到頂樓，身旁遺留一張椅子和塑膠袋。警方3日找到待在家裡的唐治平，發現他疑似酒精中毒，喝得爛醉無法溝通，不清楚母親何時從住家離開，直到酒精退去後才順利完成筆錄。

唐治平的經紀人小恬透露，前幾天還有和唐母報備唐治平的狀況，唐母一切正常。不過唐治平這兩個月行為異常，不僅常常無故缺席劇組，拍戲時身上還有很濃的酒味，公司曾勸導，但唐治平說自己需要靠酒精才能睡覺，有失眠的問題，所以只能儘量勸說以及向唐母建議帶唐治平就醫，想不到過幾天就發生憾事。

唐治平2000年以青春陽光的形象出道。（圖／中時資料照）

唐治平2000年以青春陽光的形象出道，曾拍過多部膾炙人口的影視作品，包括《白色巨塔》、《花樣少年少女》、《求婚事務所》以及電影《天亮以後不分手》，2021年更以《我家的美好時光》角逐第56屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，一度是戲劇界的亮眼小生。感情方面，模特兒出身的唐治平，外型高大、帥氣，曾和女星丁寧、胡晴雯、張鈺凰、宋紀妍等人傳緋聞，神奇的是，女方跟他分手後，往往能找到不錯的另一半，因此唐治平被戲稱「倒數第二個男友」。

唐治平過去和胡晴雯、宋紀妍、丁寧傳緋聞，如今三位緋聞女友都結婚生子。（圖／中時資料照）

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