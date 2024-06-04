秀傳運動醫學科主任陳威仁提醒選手，在下場划龍舟之前一定要充分暖身。（秀傳醫院提供／孫英哲彰化傳真）

端午節將屆，熱鬧的划龍舟賽事也將登場，因划龍舟為重覆做激烈的划槳動作，極可能因過度使用及姿勢不良而造成肩部、手肘及手腕、腰等部位受傷，秀傳運動醫學科主任陳威仁提醒選手，一定要充分暖身，有疼痛症狀應立即停止活動，冰敷受傷部位，疼痛減輕後再輕揉或拉伸，疼痛嚴重時應尋求專業醫師檢查。

秀傳醫院今年有組隊參加鹿港慶端陽國際龍舟賽，該院運動醫學科主任陳威仁指出，划龍舟比賽是端午節最應景的運動賽事，吸引眾多參賽者和觀眾參與，但許多人都忽略，這項充滿活力和競技精神的活動，不僅是慶祝傳統文化的一部分，更是一項激烈的體育運動。

陳威仁表示，划龍舟常見的運動傷害包括肩膀疼痛、腰部扭傷、手腕和手肘疼痛及膝蓋疼痛。這些傷害主要由於長時間重複動作、姿勢不良及過度使用所引起，當發生運動傷害時，應立即停止活動，並冰敷受傷部位，待疼痛減輕後再輕揉或拉伸，嚴重時，應就醫。

肩膀疼痛的感覺就像肩膀像是被石頭壓著，每次划槳都疼會感到疼痛。划槳前要做肩部暖身運動，提高肩關節的活動範圍，幫助肩部更好適應划槳動作。平時訓練可以增強肩部肌群的穩定性和力量，減少肩部壓力並提高運動表現。腰部痠痛會彎腰或扭轉時加重，平時可加強核心肌群訓練，讓腰更有力。

在手腕和手肘部位的傷害方面，會感到刺痛、酸痛或灼熱感，除正確握槳及使用護具外，手腕和手肘也應充分暖身，不僅有助於增加關節的靈活性和肌肉的柔軟度，還能有效降低受傷的風險，平時也可進行手腕和前臂的強化訓練，增強穩定性和耐力。

有些人可能會膝蓋感到酸痛或刺痛，特別是在彎曲膝蓋或上下樓梯時疼痛加劇，陳威仁建議要進行膝蓋的暖身和伸展運動，可增加膝關節的靈活性和肌肉的柔韌度，並可進行股四頭肌等肌肉的強化訓練，增強膝關節的穩定性和支撐力。