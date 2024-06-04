目前是輔大棒球隊主力球員的李奇軒，2年前因高強度的比賽訓練，大小傷不斷，腰背痛的宿疾更時常困擾著他，不僅影響場上表現，劇烈疼痛時都無法入睡，家人陪同他至醫院求診，經檢查發現竟是2X2公分脊椎盤突出，連醫師也搖搖頭說，他忍了這麼久才就醫，這麼大的脊椎盤突出很少見且非常痛，幸而手術成功，讓他第二天就能重回球場練球。

李奇軒說，自國小就是球隊的主力球員，場上位置是捕手，要注意投手配球與戰術，最需要勞心勞力，也因此養成他有事一肩扛的成熟態度，而高強度的比賽訓練，讓他腰背傷動更加嚴重，常常痛起來苦不堪言，後期甚至雙腿會麻，痛到難以入眠，但球隊離不開他，也讓他苦思平衡之道，幸而找到聯新國際醫院骨科主治醫師何京澤，醫師向他保證手術可以恢復健康，終於讓他點頭進行手術。

何京澤表示，脊椎盤突出物平時猶如水球般，支撐著脊椎間運動衝擊，但可能因用力過猛，或姿勢不正確，讓水球突出一塊，壓迫神經造成劇烈疼痛。「單孔脊椎內視鏡手術」，只需開0.8公分傷口，以特製的內視鏡工具伸入病灶處，將壓迫神經的突出脊椎盤去除，不需要切斷肌肉，即可進行醫治，幾乎無副作用，手術完隔天即可出院正常生活，破壞小恢復快，很適合運動員。

李奇軒說，手術完之前卡在腰椎突出物消失了，所有疼痛感都消失，但背部肌力仍不足，經過3個月持續強化肌肉後，已回復高強度訓練。何京澤也說，雖是微創手術，仍會感覺到肌肉無力，須一段時間持續復健、生長與休息，讓身體逐漸回復到健康狀態。

何京澤指出，內視鏡微創手術傷口小、不破壞肌肉，因為傷口特小恢復快，隔天即可出院，可說是當代醫學潮流。內視鏡手術適合坐骨神經痛或因脊椎盤破裂、突出，脊椎盤肥厚症、細菌感染等，引起各種疼痛疾病，包括腰背痛、手腳酸麻脹、疼痛無法睡眠、脊椎化膿等適應症，都能有效治癒。