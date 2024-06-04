謝欣穎繼電影《怪胎》之後，再度聯手導演廖明毅及林柏宏合作新片《愛的噩夢》，她此次的角色更有溫柔女人味，甚至愛到迷信，瞞著對方去求神拜佛，為電影添加一股神祕詭譎感。不過，謝欣穎透露自己和角色有部分是相似的，她坦言本身也會迷信，還曾經喝過符水。
謝欣穎在片中飾演「黑澤由里」，是網路世界享負盛名的美女攝影師，個性溫柔獨立，對待另一半既體貼又通情達理。不過，謝欣穎平時私下比較大剌剌，為了詮釋這個非常有女人味的角色，她透露拍攝前特別練習：「刻意讓自己在談吐和動作上，盡量維持得更淑女一點，譬如坐姿會特別坐正，走路更慢一點，講話更溫柔一點，讓自己更有女人味。」
謝欣穎的角色黑澤由里是個超級理想情人，但仍會為了維繫愛情，花費許多心思經營情人關係，包括偷偷瞞著片中的林柏宏，獨自去找師傅拜拜求助。被問到如何揣摩這神秘角色？謝欣穎表示：「我以前就有點迷信，還喝過符水，所以對於角色的行為，自己不覺得詭異。」
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