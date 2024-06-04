前總統嚴家淦在台北市博愛特區故居，與鄰近的自由之家、大同之家，指定為國定古蹟，但據媒體報導嚴家淦四子嚴雋泰占用古蹟用地長達8年，文化部政務次長兼發言人李靜慧表示，文化部依法辦理各項國定古蹟維護、管理工作。

據周刊指出，前國策顧問嚴雋泰成立的協會，遭控以修復父親故居為由占地長達8年，嚴家淦故居本體180坪，加上自由之家和大同之家，總面積約1.3公頃。嚴家淦故居建築及土地所有權歸文化部文化資產局，由文資局管理；自由之家及大同之家產權則屬於台銀。

據悉嚴家後人透過文化部，無償向台銀借用自由之家與大同之家，歷經兩度續借，傳台銀將在董事會討論此案，若決議不續借而嚴家仍不歸還，不排除向當初簽借用契約的文化部文資局索賠。

文化部政務次長李靜慧表示，除依法辦理各項國定古蹟維護、管理工作，目前正持續與台銀、嚴前總統家淦紀念協會等溝通、協調，期盼國定古蹟能兼顧活化運用及文物妥善保存目標。