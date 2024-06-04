今日輝達CEO黃仁勳今日現身力挺蔡力行於COMPUTEX的專題演講，被問到「是否覺得輝達黃仁勳很挺聯發科」？蔡力行表示，「我覺得不錯」，更建議大家可以重看一次專題演講的影片!他也進一步談到，雙方的合作有各種不同的Model，以汽車領域來說，就是兩家公司一起設計晶片，用各自獨到的IP最終讓晶片成功，並推廣到OEM廠，當然，最重要的是雙方互信的合作，就可以讓雙方長期互利。

聯發科最大競爭對手高通總裁暨執行長Cristiano Amon昨日在專題演說上暢談AI PC，蔡力行回應指出，自己完全贊成也同意AI PC ，不光是觀念而已、現在也正在實現中，包括手機、Computing、汽車等領域，AI都扮演很重要得角色。他也提到，這幾天其他幾位半導體業者的演講都相當不錯，聯發科在各種AI方面也都不打算缺席。

聯發科今年美元營收目標是成長中十位數百分比（14%至16%），蔡力行表示，相信這個目標是可以做到的 ，聯發科今年雖然不能說是巨大成長的一年，但會是相當不錯的一年，聯發科有相當有信心做到對投資人的承諾。現在做的最大努力就是帶著聯發科往前走、往上走 ，讓聯發科一年一年做得更好，讓台灣更驕傲，也讓股東高興。

另外，在最大宗業務主力智慧型手機表現上，蔡力行表示，聯發科在智慧機的市佔率已經是最高的，但必須做得更好的就是旗艦手機部分。他也當場拿出自己搭載天璣9300的智慧機，他更表示，有絕對信心天璣9400會更好，甚至是天璣9500、9600，請大家拭目以待。