前一日該指數大漲1.7%，創下近1個月來最大單日漲幅。

在消息方面，美國ISM製造業採購經理人指數（PMI）在5月進一步下跌，並為連續第二個月陷入萎縮，主要因新商品訂單創下近兩年來最大跌幅。

韓國消費者通膨率跌至10個月新低，並低於市場預期。

NH Investment Securities分析師表示，市場在前一日大漲後進行調整。美國製造業PMI雖然使投資人對聯準會今年降息的預期升溫，但作為領先指標，該指數也引發了對韓國出口的擔憂。

重磅股方面，晶片製造商三星電子跌0.53%，SK海力士跌0.46%，電池製造商LG Energy Solution漲1.36%。

現代汽車跌2.26%，其關係企業起亞跌1.41%。

金融股指數跌2.34%。

成長股上漲，搜尋引擎Naver漲2.37%，即時通平台Kakao漲0.68%，生技製藥廠Samsung Biologics、Celltrion分別上漲0.13%和5.08%。

外資賣超韓股2119億韓元。

韓元漲幅回吐，終場幾近收平，報1,376.0兌一美元，盤中一度升至1,371.7。