不過，興富發集團與凱悅合作的「高雄凱悅酒店」（Hyatt Regency Kaohsiung）及國際各大品牌酒店開發計劃，目前皆照常進行中。
至放人員資譴，興富發表示，本於人才為本理念，已與籌備期人員一一洽談協商，將依法辦理與金山凱悅人員間之相關事務，並尊重其意願。
日前傳出凱悅酒店集團旗下渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店」的投資業主興富發集團與凱悅酒店集團理念不合分手，興富發4日證實此傳聞，表示雙方在「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort）合作案，已合意終止合作關係，為順應國內旅遊市場需求變化，致力提升酒店整體規劃和設備，升級品牌定位及服務規格，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。
不過，興富發集團與凱悅合作的「高雄凱悅酒店」（Hyatt Regency Kaohsiung）及國際各大品牌酒店開發計劃，目前皆照常進行中。
至放人員資譴，興富發表示，本於人才為本理念，已與籌備期人員一一洽談協商，將依法辦理與金山凱悅人員間之相關事務，並尊重其意願。
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