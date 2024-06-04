不過，興富發集團與凱悅合作的「高雄凱悅酒店」（Hyatt Regency Kaohsiung）及國際各大品牌酒店開發計劃，目前皆照常進行中。

至放人員資譴，興富發表示，本於人才為本理念，已與籌備期人員一一洽談協商，將依法辦理與金山凱悅人員間之相關事務，並尊重其意願。