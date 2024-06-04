台北國際電腦展（COMPUTEX）開跑，輝達執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰等科技業大咖接連演講大談AI，也表態將在台灣投資相關產業。國際戰略專家林廷輝分析認為，黃仁勳近期來台布局AI供應鏈，成為鎂光燈和媒體焦點，言談脫不了反覆提台灣，背後與「地緣政治」有關。

戰略專家、台灣國際法學會副秘書長林廷輝昨（3）日在政論節目《關鍵時刻》表示，任何時代的霸權轉移，都跟科技有關，這一場科技剛好就是AI。他認為，黃仁勳到台灣來不只是自己本身的意思，也獲拜登政府認同。他指，路透社去年12月曾採訪美國商務部長雷蒙多，並在報導中指出，雷蒙多自曝有和黃仁勳通過電話，表明美國有一條界限，告訴黃仁勳有些事情不能做，黃仁勳當時回應「我們不想違反規定，告訴我們規定，我們將配合」。

當時雷蒙多透露，美國政府正與輝達討論對中國大陸銷售AI晶片的議題，表示不允許輝達把處理能力最高的AI晶片，出口到大陸，以免幫助其訓練尖端模型。

林廷輝認為，黃仁勳是商人，只要是美國政府不支持的廠商，基本上就出局，所以輝達必須遵守美國規定。因此，黃仁勳來台順理成章。