由微軟注資的人工智慧公司OpenAI所打造的生成式人工智慧聊天機器人「ChatGPT」稍早傳出大當機狀況，官方也證實部分用戶無法使用，正在全面性調查問題。

許多用戶回報，不論是網頁版或者手機版APP都無法使用或開啟對話，甚至會在重新整理頁面後，呈現畫面一片空白的狀況，但部分用戶的功能仍正常，記者實測也能正常使用。

社群軟體X上也湧入許多無法使用ChatGPT的用戶熱烈討論，目前無法得知何時才會修復，OpenAI官方社群也沒有進一步更新資訊。

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