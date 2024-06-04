端午節將屆，雲林縣肉品市場4日表示上個月中旬每公斤豬肉平均拍賣價逼近90元，這幾天大家開始包粽子，需求量增加，價格微漲來到90元，不過豬肉供應商這幾天已補足貨源，市場價格可望維持平穩。肉粽店家說除了豬肉小漲，粽葉、糯米也都有漲價，為反映成本，每顆肉粽將從50元調漲至五55至60元。

雲林縣肉品市場表示，近日因天氣熱豬隻食慾不佳，導致變瘦換肉率低；國際豬價近期較高，貿易商進口豬肉意願低，加上端午節豬肉是包粽子的主食材買氣佳，因此拍賣價格從上個月每公斤88元漲至目前90元，但與今年初90元以上相比，算是相對便宜。

至於未來幾天豬價會不會持續上漲，肉品市場認為，中央近期釋出300公噸左右的豬前、後腿肉，可供應市場需求，且現在民眾包粽子的習慣與以前不同，以前集中在端午節前，現在包粽子時間會拉長至端午節後，分散消費的情況下，預計未來1、2周豬價波動不大。

肉粽店家說，這幾年通膨嚴重，萬物齊漲，除豬肉小漲，粽葉每60片由70元漲至80元，糯米從每台斤30元漲至35元，原物料都漲不停，人工也愈來愈貴，利潤愈來愈低，實在撐不下去了，為反映成本，肉粽每顆將從50元調漲至55至60元，其實也有較便宜的菜粽，例如花生粽每顆只要30元。

民眾指出，市面上一般肉粽大約在50元左右，但若加上干貝、魷魚、鰻魚等較高檔食材，一顆可能要8、90元，都可以買一個便當了，所以社區有些人會集資自己動手包粽子，藉由大量購買食材降低成本，也可省去人工費用，大家一起包粽子聯絡感情，也是過端午的一種樂趣。