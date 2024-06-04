新竹縣衛生局在菸害防制、健康飲食環境、癌症篩檢與檳榔健康、危害防制、口腔預防保健等衛生業務工作推動有成，近日獲得衛福部13項獎項肯定，且多數為第一名，衛生局長殷東成日前於主管會報將獎項獻給縣長楊文科。

楊文科肯定衛生局持續推動防治工作的付出，獲得的獎項多是第一名，顯見在各項推動工作上的努力，能使鄉親獲得很好的照顧及保障，也鼓勵民眾多加配合，預防勝於治療、長健優於長照，注意自己身體，也有助於提升全民健康。

殷東成指出，民眾在生活中有良好的飲食及生活習慣，並在疾病篩檢上早期篩檢、早期發現、早期治療，均有助於提升國民健康，這次獲獎獎項包含飲食、癌症篩檢、菸害防制及營造健康環境等，實行範圍從社區、校園、職場到全民，都是健康促進的範圍。

殷東成感謝衛生局、衛生所團隊及在地村里長的配合，讓健康生活融入日常，得獎是肯定團隊的努力，也是團隊持續推動的動力，未來還會持續推動各項疫情的防治、銀髮族據點共餐營養等。

新竹縣此次獲獎獎項分別為保健類優等獎，榮獲第二組第1名，執行菸害防制法成效第二組第1名，戒菸服務第二組第1名，身體活動創新第二組第1名，健康飲食環境第二組第1名，癌症篩檢與檳榔健康危害防制第二組第1名，四癌篩檢陽性個案追蹤成效第二組第2名，HPV疫苗接種率全國績優獎，成人預防保健服務B、C 型肝炎擴大篩檢服務第二組第1名，代謝症候群防治計畫診所參與第二組第1名，婦幼健康促進第二組第2名，高風險婦（兒）追蹤關懷服務第二組第2名，口腔健康業務第二組優等獎。