提前慶祝警察節，桃園南區各分局響應挽袖捐熱血，活動也獲中壢仁海宮支持。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

6月15日是警察節，桃園市警察局號召全桃園警察團隊舉辦捐血活動，南區由中壢警分局主辦，集結南區楊梅、平鎮、大溪及龍潭警分局，秉持「警察心熱血情」的精神，獲得中壢仁海宮董事長王介禧及理、監事等人支持，與新竹捐血中心合作舉辦捐血活動，讓警察節更有意義。

這次捐血活動於上午9時30分開始，在桃園市立圖書館中壢分館前舉行，廣邀警察、五大民力及一般民眾共同參與，傳達「捐血有愛、救人最樂」的生命意涵。中壢警分局反詐宣導團也派出大頭娃娃和充氣恐龍逗趣跳起最夯的16蹲，用歡樂的氣氛將最新的「AI詐欺」、「LINE假投票」及「假抽獎」等反詐資訊告訴大家。

中壢警分局長唐嘉仁說，「捐血一袋，救人一命」，捐血義行與警察工作為民服務的宗旨契合，用具體行動展現警察熱心公益情操，幫助更多需要的人。這次不僅分局有提供警察小熊作為紀念品，中壢仁海宮也贊助全聯禮券作為捐血紀念品，只要捐血250c.c.，就能獲得200元的全聯禮券，吸引大批民眾前來捐血。王介禧也說，中壢仁海宮積極投入慈善公益，期盼能讓愛心善舉滿人間。