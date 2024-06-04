疾管署今（4）日公布國內上周新增39例流感重症、新增6例死亡，死亡個案當中年齡最小為南部一名6歲女童，同時出現肺炎、心肌炎、急性壞死性腦炎三重併發症，住院第三天不治，病例相當罕見。另外，疾管署也宣布，考量診所工作人員仍有與病患接觸機會，今年公費流感開打對象，將放寬診所工作人員一律適用公費接種，預估最多將有5.5萬餘人受惠。

過去基層診所非醫事人員僅限2名可公費接種流感疫苗。中華民國醫師公會全聯會去年10月函請疾管署擴大公費流感疫苗接種適用對象，原因為各診所規模不一，有一人診所，也有多人合夥診所，其人員需求不同，統一限制診所僅施打2名行政人員，無法符合實務需求。

疾管署副署長曾淑慧表示，考量診所非醫事人員，仍有與病患接觸機會，因此宣布，將放寬診所工作人員一律適用公費接種。目前全台約有1.1萬餘家診所，初步以每家診所3至5名非醫事人員為例估計，至少約有3.3至5.5萬餘人受惠，今年十月起公費流感疫苗接種，就可上路。

雖然目前國內流感疫情沒有顯著變化，不過，疾管署防疫醫師林詠青表示，社區內還是有重症造成死亡個案。上周新增死亡個案中，最小的6歲女童，沒有潛在病史，去年10月接種本季的流感疫苗，但還是因為病況急速惡化死亡。

林詠青表示，同時有肺炎、心肌炎、急性壞死性腦炎3種併發症的流感重症死亡個案，在臨床上相當罕見；事後分析，女童雖然有打流感疫苗，但發病時已距離7、8個月，保護力下降，加上病況變化極快，多重併發症才奪命。

曾淑慧說，國內流感疫情雖已過高原期，但重症個案仍多，目前國內公費流感疫苗僅剩1萬劑左右，提醒高風險的民眾儘早接種，有重症前兆也要儘速就醫，才能減少重症甚至死亡風險。