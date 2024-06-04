超商咖啡優惠來了，全家本月6日的Let'Café「好咖日」推出單品美式、拿鐵買6送6優惠，更加碼自備杯子購買飲品，折扣從5元提高到10元。此外，星巴克推出數位體驗，即日起至6月8日玩遊戲可獲得優惠券，最大獎為特大杯飲料買1送1。

全家表示，每個月6號是Let’Café好咖日，會員APP「隨買跨店取」推出單品美式、拿鐵買6送6，使用自備杯子買飲品可折扣10元，以及新品「經典冰磚拿鐵」即日起至6月25日，會員限定大杯優惠59元，原價為70元，特大杯69元，原價80元。

另外，星巴克推出夏日數位體驗，即日起至6月8日進入網站玩遊戲後可獲得優惠券，最大獎為特大杯飲品買1送1，獲得優惠券後3天內可兌換，最後兌換期限為6月10日。

星巴克即日起至6月8日，玩遊戲可抽特大杯飲料買一送一優惠券。（圖：shutterstock／達志）

而7-11則推出在門市買指定漢堡或菠蘿系列，可加購大杯美式20元，大杯拿鐵30元，時間為即日起至7月9日，以及特大杯美式3杯100元、特大杯拿鐵2杯100元；App的優惠則有濃萃美式、拿鐵、大杯冰燕麥拿鐵買6送3。