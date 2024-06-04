「船遊網」網站遭駭客入侵，無法運作。（蕭嘉蕙攝）

電子商務網站「船遊網」專營台東縣離島航線訂票，前（2）日遭駭客入侵並勒索新台幣700萬元，網站至今無法運作，恐遺失訂票紀錄，綠島鄉旅宿業者憂心影響端午連假遊客登船。「船遊網」業者表示，已要求網管公司重新架設網站。

「船遊網」提供台東縣離島船班線上訂票服務，以綠島航線為最大宗；未料，端午節前夕慘遭駭客攻擊，強行關閉網站運行，並向負責網站維護的網管公司勒索新台幣700萬元。

綠島鄉民代表會主席何富祥表示，船遊網訂票系統癱瘓，造成鄉內旅宿業者恐慌及不便，呼籲船公司盡速解決。

目前「船遊網」業者已要求網管公司趕工重製新網站，另通知代客訂票的民宿業者重新提供名單資料，而旅行社均直接向船公司訂票，無透過網站平台，較無影響，惟散客恐面臨「無訂位資料」窘境。

綠島民宿業者指出，「船遊網」有建立通訊群組，事發後已通知各民宿陸續回傳已訂票名單，再提供手開船票，但業者至今仍未表明何時能修復完成。

業者也擔憂，端午節連假船班多人潮多，訂票資料不全，屆時登船恐怕一團亂。