麻豆警分局深入社區向年長者們宣導大型車「內輪差」及「視野死角」的危害。（民眾提供／寶智華台南傳真）

麻豆警分局於5月8日起展開取締違規大型車專案，至6月3日共26天總計取締153件，平均每天取締逾5件，與去年相較有增加趨勢，警方呼籲大型車駕駛自律守法，勿心存僥倖。

麻豆警分局交通組指出，大型車交通事故不僅造成嚴重人員傷亡，甚至成為許多家庭無法抹滅的傷痛，麻豆警分局因而展開為期1個月的強力執法專案，針對市171線、市173線、市174線、市176線、台1線及台19甲線等大型車易肇事路段，取締超載、貨物超長寛高、未依規定申請路權、轉彎未依規定、闖紅燈等各項違規加強取締。

交通組表示，麻豆警分局2023年取締大型車違規件數共642件，2024年自5月8日至6月3日共取締153件，已達去年件數的23％，以單月而言，違規件數有增加趨勢，顯見部分大型車駕駛仍心存僥倖，罰不怕。

麻豆警分局除了強力執法，同時重視宣導教育面，除主動前往轄內貨運業者宣導最新交通法令及常見事故肇因，同時深入社區向年長者們宣導大型車「內輪差」及「視野死角」的危害；並協調麻豆監理站出動大型客車進行實物實境講解，另透過幹、支道模擬場地，實際體驗「無號誌路口」路權的優先順序，期望能加深高齡者交通安全觀念，保障長輩們的生命安全。

麻豆警分局呼籲用路人，建立防禦駕駛觀念；行人在路口等候穿越道路時，不要靠近交岔路口處站立，應站在人行道內範圍；汽、機車、自行車應避免跟大型車輛併行，避免進入內輪差及視野死角範圍；如遇大型車輛轉彎時，建議將車輛先暫停於大型車輛後方，等大型車完全轉彎，確認安全後，再繼續行駛。