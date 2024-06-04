COMPUTEX為全球領先的AIoT和新創產業展覽，本屆涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題，新增「AI運算暨系統解決方案」、「零組件與電池儲能應用」及「智慧移動」等展區，匯集國內外企業，展出AI、5G、智慧車、新創等軟硬實力。

COMPUTEX主辦單位外貿協會董事長黃志芳指出，自成立以來，COMPUTEX一直位於全球運算革命的核心地位。我們正經歷一場巨大的轉變，台灣已經掌握先進的半導體製造技術，處於人工智慧革命的中心，是全球供應鏈的關鍵參與者。

InnoVEX創新與新創展區亦是COMPUTEX的重點展區，今年計有400家新創企業參展，包含比利時法蘭德斯館、巴西館、法國館、澳洲新南威爾斯州館、日本館、印尼館、印度館、EBRD等國際館，以及Garage+、Starfab、櫃買中心、陽明交大、台灣大學系統科研產業化平台等加速育成單位。

今年外貿協會辦理的COMPUTEX Keynote邀請歷屆最多CEO或副總裁開講，包含AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士、Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon、Intel執行長Pat Gelsinger、聯發科副董事長暨執行長蔡力行博士、Supermicro創辦人、總裁暨執行長梁見後、NXP Semiconductors執行副總裁暨技術長Lars Reger、台達研究院院長闕志克博士。另外NVIDIA執行長黃仁勳、ARM執行長Rene Haas亦舉行聯名演講。COMPUTEX Forum聚焦生成式AI，邀請NVIDIA、GOOGLE、SYNOPSYS、AWS、MICRON、ARM、SEAGATE、AMPERE、PHISON等大廠，探討AI應用布局與關鍵硬體創新。