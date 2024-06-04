立法院院會今天表決通過《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文修正，2025年起，禁伐補償金額由每年每公頃3萬提升至6萬元。該案獲得國民黨、民眾黨團以及跨黨派原民立委支持，完成三讀通過。

立法院長韓國瑜今下午就此案再度召集協商，就修法內容朝野未能達成共識，因此採表決方式處理。民進黨團認為立法權干涉到行政權有違憲為題，且有財政紀律的問題存在，因此表決時投下反對票。

行政院副主計長陳慧娟在協商時表示，目前匡列給原民會的是125億，這次修法要通過的增加預算將會有衝擊，雖然還會有空間，但是這個空間非常小，調整幅度會有困難。原民會主委曾智勇也坦言，修法通過將會排擠到原民會其他預算的運用。

這樣的發言也讓民進黨立委陳瑩在協商時對官員爆氣，批評主計總處還能給予多少幅度都不講，如果不講就是6萬塊下去表決，「給你時間講要給我們參考啊！」溝通無果後韓國瑜裁示到院會表決處理。

該案最終在國民黨團與民眾黨團支持下以多數通過，不過，民進黨的原住民立委陳瑩以及伍麗華也按下贊成票。最終以支持60票對上反對46票，多數同意下表決通過該案修正，並完成三讀。

無黨立委高金素梅表示，禁罰補償是民進黨的轉型正義，凡是限制人民財產使用就要給予補償，民進黨團用表決方式拖延通過感到遺憾，花太多錢了嗎？去年只補償了21.6億，今天表決通過也不過43.2億，雲豹幫集團砍樹種電，至今市值已經百億，原民幫台灣守護環境，一年一公頃才6萬，政府護航的能源集團破壞環境，原住民的禁伐補償有花太多錢嗎？