當天參與救護的基層消防救護員高瑞彤說明現場狀況時情緒激動痛哭。（王惠慧攝）

新竹市晴空匯大樓火警造成2名消防員殉職，市議員楊玲宜3日驚爆有匿名人士提供當時無線電錄音，確實聽到2人喊了5次Mayday，市府4日開記者會說明，當天參與救護的基層消防救護員高瑞彤說明現場狀況時情緒激動痛哭，消防局長李世恭也忍不住落淚。

市議員楊玲宜昨提到，有匿名人士提供當時殉職消防員的無線電錄音檔，確實聽到2人呼喊Mayday的求救聲音，而且不只1次，從12時10分17秒起前後至少發出了5次，而在12時15分時，指揮官終於收到他們的訊號，有回覆他們，兩人也明確的表明自己是誰，也說出自己受困樓梯間。

針對無線電錄音檔內容，新竹市消防局長李世恭在記者會上澄清，昨天媒體公布的錄音檔，其實只是整個無線電的錄音檔的其中1小項而已，完整的調查報告書至少有60頁以上，目前都還在調查當中，經詢問11位同仁的結果，同仁在外面是第1次聽到Mayday的微弱訊號。

「消防同仁都在救市民了，自己的同仁怎麼可能喊了5、6次Mayday，現場有100多位警義消，怎麼可能不去救？」李世恭說。至於2位殉職消防員的名牌為何沒出現在管制板上？他則說明，現場共有約350位住戶陸續下來，從譯文研判可能是民眾急著求助有人受困，2人急於救災，未把救命器上的個人名牌，交給大隊指揮站。

而2位當天參與現場救災的消防同仁也到現場說明，消防救護員高瑞彤說，他當時在管制站只聽到1次呼救聲，2聲很微弱的Mayday訊號，當下心裡真的很難受，也馬上請同仁著裝進去救人，最後在3樓找到2位學長，雖是3樓但是挑高的5樓高度，加上地板滿是焦油，救援十分困難。

高瑞彤當下難掩情緒痛哭，並呼籲媒體不要將殉職消防員求救的錄音檔讓家屬聽到，那種沈痛是二次傷害，「誰對自己的弟兄沒有感情，恨不得第1時間就找到他」。一旁的消防局長李世恭也難忍情緒、當場落淚。

新竹市消防局昨也發出聲明，火警相關無線電通訊內容屬於公文書，該內容未經正式管道流出，已觸犯《刑法》第132條洩密罪，消防局當已向新竹市刑事警察大隊報案，積極查辦外流源頭。