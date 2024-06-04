台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，台中市政府今（4日）表揚當時見義勇為的17名城市英雄，其中有9人出席接受表揚及頒獎。與犯嫌搏鬥的「長髮哥」許瑞顯，今特地穿上電玩遊戲《魔物獵人》聯名外衫現身，稱自己是御宅一族，希望替宅宅平反，「宅宅不是大家想像這麼壞，不要有刻板印象」。

許瑞顯今日現身領獎，特地穿上日本電玩遊戲《魔物獵人》聯名款羽織，許瑞顯表示，他也是御宅族，但宅宅跟大家的刻板想像不一樣，「宅宅不是大家想像的這麼壞」，10年前鄭捷案發生後，不少人將御宅族汙名化，他今天特地穿上「圈內人會懂的東西來平反一下」。

許瑞顯在接受表揚時，引用日本人氣動畫「葬送的芙莉蓮」的經典台詞，「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的。」這句話像是他的座右銘，鼓勵自己這樣做也是走在正確道路上，「若時間重來一次，他還是會做出相同的選擇」。

此外，許瑞顯今日也穿著案發時的帆布鞋，上面仍有當時留下的血跡，他說因為鞋子上的血跡擦不掉，但鞋子還滿好穿的，所以就沒有特地清潔，而且之後就不用擔心會更髒。