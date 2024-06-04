近來原物料價格攀升，帶動廢五金等價格飆漲，有毒品、竊盜等前科的顏姓慣竊鎖定台糖閒置廠區、農場行竊，從彰化偷到嘉義，嘉義縣朴子分局與彰化溪湖分局布線埋伏，今4日在蒜頭糖廠閒置製糖工廠逮到正在行竊的顏姓竊賊，依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

朴子分局表示，戶籍在台南市的顏姓男子覬覦紅銅價格不斐，專挑地廣人稀、看守人力不多的廠區下手行竊，尤其相準台糖久未使用的工廠區行竊，主要就是看準廠區電纜線年代久遠，含銅質量高，便賣得手利潤多，近期顏男自中部往南，已犯下多起電纜線竊盜案，經溪湖分局介入偵辦，進一步掌握到顏男已不只一次潛入蒜頭糖廠偷東西。

朴子分局指出，顏男除了偷電纜線，也會把廠區帶有銅金屬的零件拆走，因這些廠區停止運作多時，才沒有因停電造成鄰近居民不便而引起注意，讓嫌犯得以一再舊地重遊。

昨深夜起，朴子分局員警就在蒜頭糖廠內徹夜埋伏蹲點，忍受蚊蟲叮咬不適，終於等到顏姓竊賊，現場起獲電纜線1批重達57公斤、紅銅1批重25公斤、切割機1組、電動螺絲起子1組、頭燈1組等贓物、犯案工具，並在其居住地起獲毒品等，訊後依加重竊盜、毒品等罪嫌移送法辦，並持續清查其他案件中。