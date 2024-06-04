狄鶯、孫鵬24歲獨子孫安佐日前驚爆在泰國呼麻、精神恍惚私闖民宅並脫褲裸露遭逮，扯出下蠱中邪之說，孫安佐自爆被醫院下蠱、遭綁在床上數日險死、被父親孫鵬偷摻符水喝等，返台後開直播、接受採訪，開嗆對父母的失望與不滿，尤其不諒解爸爸孫鵬，公開直嗆父親「偷雞摸狗」。對此，日前因加入成人平台SWAG聲名大噪的陳沂點出孫安佐暴怒原因。

陳沂昨（3日）發文分析：「孫安佐去泰國學佛，結果他爸竟然偷給他喝道教的符水，難怪安佐要生氣」，提到自己過去也曾喝過符水：「小時候大人去拜拜都會帶符回來化成水，加些米跟鹽給我們喝，大概就是鹽水帶點苦味，不是太難喝」。

狄鶯和孫鵬有一獨子孫安佐。（圖／中時資料照）

陳沂表示，任何宗教的儀式跟禁忌都該被尊重，除了有些不合時宜的需要進化一下：「譬如燒紙錢。想說現在都進入電子支付的時代了，iPhone都用燒的了，另一個世界還在用鈔票是不是很落伍啊？」

日前陳沂才剛大動作加入成人平台SWAG，受到大批網友關注，她也大方向孫安佐喊話：「要來上SWAG嗎？雖然不能哈們，但是可以合法光屁屁喔！！」，留言區則有網友關心稱：「家長可能會出席」，釣出陳沂幽默回應：「我們也歡迎狄鶯和孫鵬一起來」。

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