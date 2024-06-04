深耕房地產業超過十年的林信全，過去任職信義房屋8年期間，多次獲得「百萬經紀人」的表揚。2021年從信義房屋轉戰永慶不動產，2022年與其他6位前信義房屋夥伴攜手創業永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店，隔年再開永慶不動產公學新城仕鑫加盟店，連續兩年展店的原因，就是信任永慶加盟四品牌的聯賣機制。

在信義房屋期間，林信全雖然表現優異但年收入始終未能突破百萬，林信全看到學長姐轉換跑道的成功案例，讓他下定決心離開信義房屋、加入永慶不動產，加盟店績效證明了他的選擇正確。永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店去年達成9,200萬業績，今年第一季更是超過3,600萬元，且7成業績來自聯賣貢獻，首季表現讓林信全有信心今年達成「年度業績破1億」的億元目標。

聯賣平台、科技工具協力，助攻永慶不動產公學新城仕鑫加盟店團隊快速成交，收入提升3倍！圖片來源：永慶房產集團

加入永慶不動產對林信全和團隊來說，最直接體現就是收入的增加。目前店內7成夥伴來自信義房屋，自從轉戰永慶不動產後，業績、成交案件節節飆升，在永慶加盟體系成交1個物件的獎金，在信義房屋要成交5-8件才能相比，加上體系內跨品牌聯賣制度加速成交速度，夥伴們收入都提升2-3倍以上。

收入能夠增加，加盟總部提供的科技工具也是一大幫手。像是〈i智慧Pro系統〉可數據化各項業績指標，幫助店東長即時調整方向、擬定策略，大大提升管理效率。另外，加盟總部提供的市場分析報告，也有助於掌握市況，相輔相成下，創造優異績效。

以經紀人的角度出發，〈行動智能經紀人APP〉的整合優化，透過APP就能即時查看最新上架物件，點一下就能聯繫帶看，省下不必要的行政流程；且手機就能隨時調閱物件資料、快速提供給客戶，高效服務助迅速成交，加上數倍的獎金，當然可以讓收入提升好幾倍。

林信全店東2021年毅然轉戰永慶加盟體系，現在已經是2間店的團隊。圖片來源：永慶房產集團

對於想要創業的人，林信全也坦言，要離開直營、進入加盟體系需要勇氣，當然會思考沒有底薪、聯賣業績需要拆分等問題。但自己體驗後，發現永慶加盟環境健全、規章制度完整、公開透明，像是聯賣平台上，看得到上傳物件的夥伴姓名，可以進一步聯繫詢問詳細資料。而且永慶加盟四品牌互相信賴，配合起來非常順暢，也讓團隊連開兩家店。

會選擇加盟永慶房產集團，就是看重集團對於誠實的堅持。林信全認為，房仲是來完成消費者的成家夢，只有做到誠實服務才能永續經營。對於想創業的經紀人，他也建議，勇敢跨出第一步，找到志同道合夥伴，一起努力，永慶加盟總部也會即時支援，成功會比想得更快來到，他就是最好的實證。