國民黨立委徐巧芯昨爆料民進黨立委要求電信業者521活動調度基地台，民進黨立委洪申翰今在臉書貼出公文，顯示立法院5月13日就發函中華電信，質疑「難道立法院發函要求電信公司來強化通訊品質，這是韓國瑜要監控人民嗎？」

洪申翰發文回應，立法委員接到民眾陳情，請電信公司確認附近的訊號品質，該加強就加強，這種普通到不行的事，有什麼好「驚爆」？

他批，要求提升通訊品質，維持民眾的通訊權益，這和個資監控一點關係都沒有，「居然還有人要把兩者胡亂連結，根本就是反智。」

洪申翰還原說，因為自己的國會辦公室就在青島東路，通訊品質時好時壞。在5月中向電信公司反應後，電信公司就有告知，立法院總務處也因青島、鎮江街附近的通訊品質不穩定，已經向中華電信申請通訊品質的強化工程，工程後應該可以改善。

民進黨立委洪申翰今在臉書貼出公文，顯示立法院5月13日就發函要求中華電信強化工程。（洪申翰提供／楊亞璇台北傳真）

洪申翰表示，521是國會擴權案闖關的第二個院會日，因為白天聚集人數就比預期暴增，他的辦公室收到好幾位參與集會的民眾陳情反應，手機訊號極差，問辦公室能否比照其他大型集會活動，多增派行動訊號車，來改善手機通訊品質。

洪申翰續指，當天下午就先請辦公室助理向電信公司確認，立法院之前向中華電信申請的通訊品質強化工程，是否已經完成？電信公司回覆：「尚未進行」。

洪申翰說，因此他就請辦公室同仁，要求中華電信協助兩件事，請中華電信先至青島東等人群聚集的地點，確認區塊內的訊號品質；若確實訊號不佳，建議比照大型合法集會活動，如：選舉集會活動、跨年或燈會，臨時性地加強訊號，維持區域內的通訊品質，畢竟他的辦公室也在旁邊。

洪申翰強調，簡單說，這就是先天不良，後天又失調。原本青島、鎮江訊號就不好，後來又有大量人潮聚集，讓訊號更加阻塞。「請問，一個立法委員在收到這麼多民眾陳情抱怨後，是該置之不理，還是該向相關單位反應？」

他表示，事實上，當天三大電信公司，後來都有加派行動基地台車，所以現場通訊是有改善一些，但晚上人又暴增太多，好像又變差了。

他強調，今天早上，他終於拿到5月13日立法院發函，要求中華電信加強通訊品質的公文。這完全可以證明，上述所講的過程。

洪申翰強調，行動基地台車的臨時增設，是用來提高人群聚集處的手機通訊流量，就如同一條路塞車了，加開另外一條臨時便道，來疏通提高服務流量，根本跟手機用戶的個資收集無關，更不用扯什麼監控。

洪申翰說，這種胡扯胡亂連結，不只毫無專業，根本就是反智。難道立法院發函要求電信公司來強化通訊品質，這是韓國瑜要監控人民嗎？

他怒斥，過去跨年、燈會等大型集會活動，電信公司被要求在現場加派行動基地台車，來維持通訊訊號，難道也是縣市政府要監控人民嗎？「立法委員想查弊，我都尊重，但麻煩腦子要拿出來用，好嗎？立法委員問政不用腦，這也難怪，一天到晚要擔心別人藐視你。」