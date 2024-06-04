中國外交部今天（4日）舉行例行記者會，有記者提問稱，中國官方媒體周日報導，上個月，一艘菲律賓船隻上的人員用槍指著中國海警。今天菲律賓軍方發言人在新聞發佈會上否認了該指控，並且表示菲律賓人員以最高水平的專業精神行事。中國外交部發言人毛寧回應，菲方一再的挑釁、激化矛盾，中方不能接受，盼菲方通過對話協商解決分歧。

中國官媒中國國際電視台（CGTN）6月2日釋出影音並報導稱，5月在仁愛礁（亦稱第二托馬斯淺灘Second Thomas Shoal，菲律賓稱阿雲金淺灘），有至少2名菲方人員「用槍指向中國海警方向」。

據美國之音報導，菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐·布勞納（Romeo Brawner）4日在新聞發佈會上說：「他們（菲律賓軍人）只是在為可能發生的意外情況做準備，因為他們（中國船隻）離得太近了。」他稱中國海警的行動是「挑釁性的」。

菲律賓軍方發言人弗朗塞爾·瑪格麗特·帕迪拉（Francel Margareth Padilla）表示，菲律賓軍隊遵守交戰規則，並保持最高水平的職業操守。

菲方官員稱，中國海警的充氣艇駛入擱淺的「馬德雷山號」5至10公尺範圍內，並奪取了部分物資，這些行動是「非法」和「不可接受的」。

菲國軍方否認有任何士兵故意將槍口對準中國人，但不否認持有武器的事實。「我們有權自衛，」布勞納說，並補充說菲律賓將繼續維護其在該地區的主權。

毛寧對此表示，對於仁愛礁的局勢，中方已經多次闡明瞭立場。她想強調的是，在仁愛礁問題上，菲方是不斷侵權挑釁、激化矛盾的一方，中方要求菲方不要背信棄義，不要製造事端。

毛寧隨後在回答相關追問時表示，首先菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」這個行為本身就是非法的。菲方一再的挑釁、激化矛盾、升級事態，這個是中方不能接受的。毛寧表示，對於如何處理這個問題，中方已經反覆闡明原則立場，中方希望菲方不要再繼續製造事端，而是要回到通過對話協商解決分歧的正確軌道上來。