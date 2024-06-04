蘇姿丰表示，謝謝大家一起建立的所有技術。雲達一開始就一直是AMD的支持者和合作夥伴。我記得，我們首次推出EPYC是在2016-2017年，針對每一代的新產品我們都變得更好、更緊密地合作，我們和合作夥伴及客戶一起努力。所以我對我們所做的工作感到自豪。更重要的是，我對我們即將要進行的下一代的AI伺服器感到非常自豪，MI300讓我們有一起成長的機會。

雲達科技在 COMPUTEX 2024展出採用 AMD EPYCTM 9004系列的 QuantaGrid 伺服器。AMD EPYCTM 9004處理器擁有最高128個核心，具備高速記憶體和大容量。產品展示包括性能取向的 QuantaGrid D74A-7U、高度彈性的 QuantaGrid D44N-1U，以及高成本效益的 QuantaGrid S44NL-1U。QCTQuantaGrid 全雲端解決方案專為現代企業的多樣化需求而設計，採用AMD技術駕馭各種 AI、HPC需求，同時優化能源效率，以取得令人滿意的成果。