中市2022年11月間發生遊民命案，63歲黃男與酒友廖男喝酒，不滿廖拿他的錢買錯酒，怒持酒瓶猛敲他頭，踹踢頭部及拳打腳踢49次，經民眾發現制止，廖送醫不治。黃先否認毆打被害人，辯稱是廖自己摔倒，後辯無殺人犯意，一審依殺人罪判黃徒刑15年，黃不服上訴，二審駁回，仍可上訴。

黃與廖是高雄同鄉，認識年餘，見面約4、5次，平時常請廖抽菸、喝酒，黃2022年11月5日上午與黃及蕭男一起喝酒聊天，拿錢給廖去買酒，豈料，他買回啤酒及米酒，沒買他要喝的保力達，不滿要求換貨。

黃怒持酒瓶痛擊廖的頭部，並猛毆、踹、踩他的頭、胸及腹部等部位多達49次，廖頭部鮮血直流。

民眾見狀呼救，經人趨前制止，與黃拉扯，並將他壓制在地，警方獲報到場，黃仍激動口出穢言叫罵，廖經送醫手術，隔天凌晨不治。法醫解剖鑑定研判，廖因遭他人毆打頭部，顱內嚴重出血和腦挫傷而死亡。

黃到案，警詢時否認打人，辯稱是廖自己摔倒受傷，經檢方依殺人罪起訴，案由台中地院國民法官參與審理。

黃在法庭上坦承毆打廖，但否認殺人犯意，辯稱因廖有心臟毛病、又一直喝酒，他基於好意才勸阻教訓，最多只是犯傷害致死罪。黃曾因酒駕被判刑，執行完畢5年內再犯該案，法官認定為累犯。

國民法官法庭審酌，醫院精神鑑定，黃有輕度代謝性腦病變或早發性腦部退化，但案發前可維持正常生活、打零工賺生活費，未達智能障礙程度；酒醉程度中等，控制力未顯著降低及完全喪失，未符減刑規定。此外，黃攻擊手段凶殘，長期飲酒符合酒癮合併人格障礙，具高度再犯或公共危險之虞，依殺人罪判15年。

黃不服上訴，台中高分院認為原審量刑符合罪刑相當原則、比例原則及公平原則，上訴無據判決駁回。