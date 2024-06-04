郭書瑤出道以來，就屬與金陽、王以綸兩段戀情最為人熟知，她4日為宣傳TVBS《完全省錢戀愛手冊》現身受訪，坦言幾度失戀連家長都會一起失戀，最走不出情傷的其實是媽媽和外婆，「外婆特別可愛，會投入在我的感情裡！」

她說，以前交往穩定後都會帶交往對象去跟家人一起相處，曾經外婆生病進急診室時，居然說著：「好想妳那個男友，你們怎麼沒有結婚？」覺得長輩應該都是希望孫女、長輩有人疼，但後來她就覺得以後還是先不要見家長好了。

郭書瑤現身宣傳《完全省錢戀愛手冊》。（圖／羅永銘攝）

她也笑說她的擇友「外貌協會」來自遺傳，媽媽是《完全省錢戀愛手冊》忠實觀眾，還跟她說：「子閎不錯，單身的話，要不要帶來家裡早餐店吃飯？」知道林子閎養烏龜，媽媽看到烏龜影片也會傳給她、要她傳給子閎看，「我媽可能覺得我太久沒機會談戀愛，就見縫插針。」她本人是否考慮過林子閎？她尷尬笑：「沒有特別想過。工作時焦點都在工作。」還開玩笑說：「會讓我媽跟他做好朋友！」

郭書瑤與林子閎合作《完全省錢戀愛手冊》，媽媽是忠實觀眾。（圖／TVBS提供）

郭書瑤表示，以前都是交往後才讓親朋好友知道對象，但現在的她有不錯約會對象就會讓大家幫忙評估，「多相處一點，讓別人幫我們看一看，因為每個人看對象的點不一樣，例如經紀人就都覺得不行，認為很多都要更好，朋友則會分不同派系，有人男生看很細，從指甲、行為舉止、酒品到牌品， 我就是看身高、外貌，以及聊不聊得來」。至於對交往對象有沒有地雷？她說：「長大後，地雷愈來愈不容易被踩，自己拆掉了，例如我以前容易吃醋。」

郭書瑤與林子閎合作《完全省錢戀愛手冊》，媽媽是忠實觀眾。（圖／TVBS提供）

單身多年的她說自己一直都有想要交男友，今年因為工作關係比較難，最近也沒有暈船對象，「所以希望有戀綜、談戀愛的戲可以完成我小小心願！」她說沒遇過像劇中林鶴軒的角色那樣死纏爛打的追求者，因為自己只要不喜歡就不會給機會、不會造成誤會，包括連聯絡方式都不會留，一旦約會代表有一定程度好感。

她也透露年底前要出國進修英文及表演，暫定8到10月3個月時間，英文的部分可能選近一點往菲律賓海島，還可以潛水，表演課程則可能去韓國，選擇菲律賓是因為有來自世界各地的年輕人，目前有兩間學校在選擇。