文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」第3站將於6月8日在屏東縣六堆紀念公園（內埔鄉公所前）登場，明華園戲劇總團的經典代表作《超炫白蛇傳》繼去年在嘉義縣吸引5萬人擠爆現場，這齣讓演員演1次需要躺1個禮拜休息的鉅作，今年特別回到明華園戲劇總團的故鄉屏東，讓在地鄉親一睹「東方歌劇魔幻傳奇」的魅力。

被譽為「一輩子一定要到現場體驗一次」的《超炫白蛇傳》，8日晚上7點將華麗回歸，跨越地面、舞台、空中呈現演出，現場並將有消防車水柱營造「水漫金山」震撼場面，帶給觀眾身歷其境的舞台體驗。

本次《超炫白蛇傳》傳承青春版由孫翠鳳領銜，與女兒陳昭婷及陳昭賢3人聯手飾演不同時期的白素貞，並由孫翠鳳親自發掘的嫡傳弟子李郁真飾演許仙，舞蹈身段、唱腔、演技俱佳的晨翎飾演青蛇，有「最帥法海」之稱的陳子豪等人擔綱演出。

當日活動從下午2點開始，由6個傑出表演團隊輪番上場，包括屏東縣在地傑出團隊蘇家班掌中劇坊，上演拿手看家戲《今古風雲傳之英雄救美》；致力推展「與親子對話的兒童劇」的貓頭鷹兒童劇團，演出睽違8年再開箱的《大路關石獅傳奇》；深耕高雄的Taiwan Top團隊唱歌集，帶來搖滾親子音樂劇《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》音樂會。

台灣首支以排灣族文化為主體性的當代全職舞團，蒂摩爾古薪舞集將演出傳達藝術共融理念的《kemeljang．知！所以？》選粹；曾榮獲「WSD 2022世界劇場設計展」肯定的新古典室內樂團，呈現華語、台語、客語的跨域作品《台灣客家風情畫》；曾獲客家台灣文化獎的藍衫樂舞團，則打造歡欣鼓舞的《歡樂客家慶豐年》。

活動也特別邀請台灣特技舞蹈協會規劃街頭藝人的演出，由搏逗兄弟、艸創心演擊樂場帶來雜耍切磚、默劇、小丑、大武術、高車踢碗、雜耍球圈棒、倒立、翻騰、雙人對手技巧和板凳面等豐富展演，藉由肢體喜劇融合觀眾回饋，以及引導民眾體驗馬戲特技，傳遞表演藝術的美好和趣味。