在韓國國家安保室3日宣布中止韓朝《九一九軍事協議》後，韓國國防部4日宣布恢復兩韓軍事分界線和西北島嶼沿線的軍事活動。

兩韓《九一九軍事協議》是雙方於2018年9月19日所簽署《平壤共同宣言》的附屬文件，內容包括落實兩韓非軍事區（DMZ）非武裝化所需的後續措施。然而，北韓多次違反協議，發起挑釁，去年11月更單方面宣布全面撕毀《九一九軍事協議》。之後，韓國也在同月中止協議部分條款效力。

據韓聯社報導，韓國政府4日上午在國務會議中，通過關於中止《九一九軍事協議》全部條款效力的議案，總統尹錫悅予以批准。韓國防部說，政府決定中止此協議全部條款的效力，以確保旨在保護國民生命與財產安全的軍事活動不再受限。

韓國防部稱，北韓不斷採取有違協議的行動，發起各種挑釁，包括實施海岸炮射擊、向西海北方界限（NLL）以南地區發射飛彈、對前沿哨所開槍、發起無人機攻擊等，而韓軍對此始終保持克制和耐心，一貫遵守《九一九軍事協議》。

韓方繼續指出，北韓自5月27日軍事偵察衛星發射失敗後，接連發起電波干擾、射彈、空飄「大便氣球」等一系列挑釁，對韓國國民安全構成嚴重威脅，甚至造成財產損失。

韓國防部說，此次事態的責任全在北韓政權。若北韓發起新一輪挑釁，韓軍將在韓美聯防態勢的基礎上，本著「立刻、強力、徹底」的原則嚴厲反制。