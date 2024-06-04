永和醉漢暴打住家保全！他「倒臥地面」當場失去呼吸心跳

位於新北市永和區環河西路的一棟大樓，41歲鄭姓住戶今（4）日凌晨酒醉後坐在門口喧嘩鬧事，56歲陳姓保全見狀上前制止，未料雙方卻爆發肢體衝突。陳姓保全遭毆倒地、當場失去呼吸心跳，警方獲報趕抵施以心肺復甦，並將他緊急送醫搶救，而院方目前已發出病危通知，

警方表示，這起事件發生於今天凌晨1時36分，鄭姓住戶喝酒後在門口大聲喧嘩，陳姓保全出面制止後返回管理室，而鄭男上樓、經過管理室時，竟對陳比出中指。陳姓保全走出管理室與他理論，雙方也從一開始的口角上升為肢體衝突；過程中，陳出手推鄭撞向大樓柱子，二人劇烈扭打於一處，情形陷入混亂。

警方到場時，鄭男坐在管理室，陳姓保全則經過幾分鐘後倒臥地面、一動不動，員警見狀隨即施以心肺復甦，並由救護車將陳男送往醫院救治，而院方稍早發出心臟停止、呼吸衰竭的病危通知，仍全力搶救中。

警方表示，訊後全案依殺人未遂罪將鄭男移送新北地檢署偵辦。（圖 / 劉詠韻翻攝）

據了解，陳姓保全平常獨自生活，警方也已聯繫家屬趕往永和耕莘醫院探視，至於犯嫌鄭男也被員警當場逮捕返所，訊後將依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦。