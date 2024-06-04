唐治平的遠房親戚到場協助相驗。（王揚傑攝）

藝人唐治平的73歲母親昨天被發現在新北市淡水區住家頂樓死亡。士林地檢署檢察官排定今（4）日下午3時相驗，而警方一直無法與唐治平取得聯繫，無奈之下僅能通知唐治平的遠房女性親戚到場。對此，該名親戚表示無法代表家屬做出任何決定、不能簽收死亡證明書，因此唐母的遺體檢方無法發還，需暫時冰存板殯。

警方調閱監視畫面，發現唐母於本月1日提著鑰匙、社區磁釦前往頂樓，在電梯時的表現並無異樣，甚至還可以看見她淡定照鏡子。直至昨天下午1時，有住戶在頂樓曬衣服時，驚見一名婦人陳屍頂樓墻角處，報警後才發現對方竟是73歲的陳姓婦人（唐母）。

士林地檢署檢察官排定今天下午3時相驗，指示淡水警方聯繫唐治平到場，但警方聯絡許久仍聯繫不上，無奈下僅能通知唐治平的遠房女性親戚到場；該名親戚則稱，不能代表家屬做出任何決定、無法簽收死亡證明書，因此唐母的遺體檢方無法發還，需暫時冰存板殯。

據了解，到場的遠房親戚與唐母關係並不十分密切，最後見到唐母是在上個月12日。今天檢察官相驗過後，指示不需解剖，遺體可發還家屬；但該位到場的親戚表示不能代表簽收死亡證明書，故遺體暫無法發還，檢察官已指示警方盡快聯繫唐治平。