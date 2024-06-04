COMPUTEX 2024台北國際電腦展今（4日）正式登場，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）發表主題演講，內容緊扣英特爾與台灣供應鏈的深厚連結，季辛格甚至還以「IT」就是Intel跟Taiwan突顯密切的合作。

季辛格以中文大家開頭，先提到英特爾1985年在台灣設立分公司，英特爾與台灣合作迄今已39年，還秀出1981年首次舉辦台北國際電腦展的照片，英特爾公開展示單晶片，季辛格重申摩爾定律還活著，且狀況相當好。

季辛格在演講中公開用於AI PC的新一代旗艦級處理器Lunar Lake，降低40%以上的系統單晶片功耗，並將AI運算能力提升3倍以上，由台積電協助打造，預計今年第三季出貨。

此外，季辛格還邀請宏碁董事長陳俊聖、華碩董事長施崇棠及英業達總經理蔡枝安等人上台助陣，宏碁與華碩介紹AI PC產品，英業達則與季辛格一起公開介紹資料中心處理器Xeon 6系列。

有趣的是，英特爾近年積極發展晶圓代工，將台積電視為主要競爭對手，季辛格多次提到台灣及台積電在地緣政治風險上的弱點，曾稱台灣的地理位置很危險，供應鏈相對脆弱，強硬作風讓台積電創辦人張忠謀曾在2021年時說過，「5 年前這傢伙就有點不客氣，現在對台積電也很不客氣。」