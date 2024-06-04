由於大陸車市逐步恢復動能，自主品牌車廠的需求明顯，比亞迪、小米、理想、蔚來、小鵬、華為在5月新能源車銷量銷售正成長產，汽車產品回穩，抵銷醫療等客戶調整庫存影響，營收連2個月回到6億元以上。

智伸科在手訂單來看，汽車和運動事業部出貨持穩，醫療和電子事業部的客戶仍在進行庫存調整，短期仍影響營收。整體來看，法人估計今年汽車業務營收估年增10~15％，電子業務庫存去化，今年營收年增10％，醫療業務去年第4季有新增客戶，目前還在認證，今年可拿到認證逐步出貨，醫療部分保守看待營收年增10~20％。