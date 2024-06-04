2011年福島核災後，日本大幅減少對核電的依賴，並增加傳統化石燃料使用量，因為要生產日本70%所需之電力。同時，日本還計畫最晚在2050年之前，要把碳排減至淨零標準。

因俄烏交戰，2022年煤炭與天然氣價格飆升，加上供應又中斷，日本政府希望多加利用核能，以及風能跟太陽能，以確保有穩定的能源。日本是全球第2大液化天然氣進口國，以及動力煤主要買家，任何朝向核電發展的政策，都將打擊依靠化石燃料的出口國，像是澳洲、卡達、美國和印尼等。

英國能源調研單位Wood Mackenzie認為，現在的重點已經不再是碳排放，而是要能源安全（energy security）。屬於國家安全一部分的能源安全，對日本來說一直很重要，現在更是如此。因為日本缺乏液化天然氣，價格不便宜的液化天然氣供應不足，給日本帶來不少挑戰。

日本每3年會修訂一次新能源政策，研討會已於5月開始。這是自日相岸田文雄在2022年首度轉變國家立場支持核電以來，第1次的修正會。日本學者表示，辯論該政策的小組成員絕大多數都是支持核電的，新政策可能包括建造新的核子反應爐。

日本最大的核能經營業者關西電力（Kansai Electric Power）指出，希望能大量利用核電，以實現能源安全與脫離用碳。另外，更換和建造新的核子反應爐，可滿足不斷成長的電力需求。

日本政府表示，晶圓廠與資料中心不斷興建之下，最慢在2050年之前，日本的發電量應該還要再增加50%。市場認為，因監管要求、大眾反對、成本過高、地震因素，以及興建時間過長，利用核電滿足不斷成長的電力需求，可能會有挑戰性。

因日本核電廠當地居民的抵制，以及監管機關對重啟現有核子反應爐的速度過慢，日本應該無法實現2030年核電目標，只會完成15%而已。就算在2050年之前，想要增加新的核電容量也蠻困難的，依經驗來說，建造核電廠需要幾10年的時間。

Wood Mackenzie表示，火力發電可填補供應不足的缺口，但卻與日本政府想最晚在2030年之前，要把燃煤和液化天然氣的發電量減至39%的目標相左。核電變得比較緩不濟急，因為重啟需要獲得當地的同意，煤炭和天然氣就會趁勢而起。

日本在修訂能源政策的同時，設定2035年或之後的溫室氣體減量目標，並在明年初制定2040年的脫碳策略。加速再生能源成長和減少化石燃料發電，將有助於實現這些綠色目標並減少成本。

能源專家認為，過去兩年，日本經濟受到化石燃料價格大漲的嚴重打擊。日本應該就如何逐步淘汰未減排的燃煤電廠，制定淘汰時刻表。利用再生能源能讓日本國內能源生產符合國家利益，有助於提升以脫碳為主的日本企業競爭能力。