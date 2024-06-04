大陸外交部發言人4日召開例行記者會，被問到歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示對華脫鉤非常困難，希望繼續保持互利互惠的關係，但必須公平平衡更提及歐洲不會跟隨美國對華徵收關稅。對此，大陸外交部發言人毛寧回應說，注意到有關表態，中方始終認為中歐經貿關係的本質是互利共贏，保護主義沒有前途，開放合作才是正道。

毛寧表示，中國和歐盟互為第二大交易夥伴，平均每分鐘貿易往來近150萬美元，中歐雙向投資的存量已經超過2500億美元，雙方企業還在繼續加碼投資對方市場，中歐班列累計開行突破9萬列，已經成為名副其實的亞歐貿易黃金通道。可以說中歐之間已經形成供應鏈、產業鏈、價值鏈，相互交融、深度互嵌的格局。

毛寧指出，中方將堅持推進高水準對外開放，致力於為各國企業提供開放、包容、透明的營商環境。希望歐方恪守堅持自由貿易，反對保護主義的承諾，與中方共同維護中歐經貿合作大局。