基隆台2線70.06K處坍方，雙向無法通行，公路局提醒民眾改走替代道路。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

基隆台2線70.06K處昨下午2時51分發生坍方造成交通雙向阻斷，現場潮境公園停車場，有10輛車及2輛機車遭土石掩蓋受困，經搶救後，2人輕傷送醫，目前已有1人出院，截至今午，交通部公路局目前已將其中受困的9輛車輛及2輛機車移出，目前協助警方聯繫車主取車。

公路局指出，坍方路段經空拍測量結果，坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量體約12,000立方公尺。因坍方量高達萬餘方，且甚多大型巨石需要破碎，公路局今動員PC300型破碎機3台、PC200型破碎機6台、傾卸卡車4台、鏟裝車3台、水車1台及多位工程人員全力搶災，目前已將11輛受困車輛拖離災區暫置，今預定進度為打設施工便道，以利明天完成第一階施工平台。

由於台2線為基隆、新北、宜蘭間的觀光道路，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響，公路局規畫道路交通中斷期間汽、機車行駛替代路線。民眾可從台2線73K＋380轉台2丁線轉（102市道）逢甲路、（北123）調和街接回台2線69K＋500。

受影響客運路線包括首都客運1579路線公車（影響八斗子站後3站位）、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車，客運業者將配合改道行駛且部分站位不停靠，提醒乘客多加留意最新乘車資訊。

交通部長李孟諺今早也到場勘查搶修進度，並表示將督請公路局同仁在維護安全的前提下盡力趕工，盡速讓台2線恢復雙向通行，也感謝民眾的體諒，並呼籲在6月11日搶通以前，請民眾改道行駛。

公路局提醒，因近期北台灣雨勢不斷，用路人於山區道路行車要注意落石，注意氣象資訊及道路通阻訊息及小心駕駛。