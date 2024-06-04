男子竊取手機供稱要拿來「打遊戲」，但偷來的僅是新機要價不到5000元的大陸品牌手機，警詢後依竊盜罪將蔡男送辦。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄市鳳山光遠路一處餐廳，6月1日一名顧客用餐離開後發現手機未拿，返回尋找卻已不翼而飛，詢問餐廳也未果，趕緊前往派出所報案，鳳山分局警方火速於隔日逮到人，供稱要拿來「打遊戲」，但偷來的僅是新機要價不到5000元的大陸品牌手機，詢後依竊盜罪將蔡男送辦。

鳳山一名46歲顧姓男子，1日於鳳山區光遠路一處餐廳用晚餐，晚間6點吃完離座後，發現手機遺留於座位上返回尋找，驚覺手機已消失，詢問店員也未尋獲，趕緊前往派出所報案。

警方獲報後立即調閱監視器畫面，發現坐於顧男對面的身穿黑白條紋的59歲蔡姓男子，見顧男離座後，就左顧右盼，將遺留在桌上的手機拿走收起，便瀟灑離開店家，警方循線於2日通知蔡男到案，成功將手機還給顧男，並將蔡男詢後依竊盜罪將蔡男送辦。

竊取手機的蔡男向警方供稱，竊取手機沒有要變賣，是想多拿一支手機作為打遊戲使用。但據了解，蔡男所竊得手機為大陸某品牌所推出平價手機，於去年上半年推出，新機僅不到5000元新台幣，恐難以有太舒服遊戲體驗，更因偷竊遊戲沒玩到，還要吃上官司。